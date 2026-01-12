Revenge porn e cyberbullismo dai 14 anni gli studenti possono agire da soli | guida pratica all’uso del modulo di segnalazione online con SPID

Da 14 anni, gli studenti possono segnalare online casi di revenge porn e cyberbullismo utilizzando il modulo con SPID. Il Garante Privacy ha pubblicato due guide operative che spiegano come distinguere le procedure di intervento e attivare il blocco d'urgenza dei contenuti espliciti in 48 ore, garantendo una risposta rapida e efficace alle segnalazioni.

