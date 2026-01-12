Revenge porn e cyberbullismo dai 14 anni gli studenti possono agire da soli | guida pratica all’uso del modulo di segnalazione online con SPID
Da 14 anni, gli studenti possono segnalare online casi di revenge porn e cyberbullismo utilizzando il modulo con SPID. Il Garante Privacy ha pubblicato due guide operative che spiegano come distinguere le procedure di intervento e attivare il blocco d'urgenza dei contenuti espliciti in 48 ore, garantendo una risposta rapida e efficace alle segnalazioni.
e due nuove guide operative del Garante Privacy che distinguono le procedure di intervento per Cyberbullismo e Revenge Porn, spiegando come attivare il blocco d'urgenza dei contenuti espliciti in 48 ore tramite il modulo online (art. 144-bis). Si chiarisce inoltre quando è necessario rivolgersi prima al gestore della piattaforma e quando invece agire direttamente presso l'Autorità o la Polizia Postale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
