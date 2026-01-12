Repressione in Iran il regime sta per cadere? Domande e risposte

Le proteste in Iran continuano a intensificarsi da oltre due settimane, suscitando preoccupazione a livello internazionale. La risposta del regime è stata caratterizzata da repressione e restrizioni, alimentando dubbi sulla stabilità politica del paese. In questo approfondimento, analizziamo le domande principali sulla crisi, cercando di offrire un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Teheran, 12 gennaio 2026 – L'Iran è entrato nella terza settimana di una nuova ondata di proteste. La risposta del potere è stata brutale: repressione armata, decine di morti, arresti di massa, oscuramento di internet. Le opposizioni provano a capitalizzare, ma il vero nodo resta uno: la macchina coercitiva dello Stato è ancora in piedi. Anche se traballa. Cosa sta succedendo nelle ultime ore. Secondo i dati raccolti da gruppi per i diritti umani, in due settimane di proteste i morti sarebbero più di 500, in gran parte manifestanti, con migliaia di persone arrestate in tutto il Paese. Le autorità iraniane non hanno diffuso un bilancio ufficiale e l'assenza di accesso a internet rende difficile una verifica indipendente.

Dilagano le proteste in Iran. Secondo le ong la repressione da parte del regime di Khameni ha già causato oltre 500 morti - Cresce la pressione sul regime degli Ayatollah e Trump valuta un blitz ... lanotiziagiornale.it

Cosa sta succedendo in Iran, centinaia di morti nelle proteste con Trump che pensa ad attacchi su Teheran - Donald Trump segue con attenzione cosa sta succedendo in Iran e si dice pronto a intervenire. virgilio.it

