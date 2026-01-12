La difesa di Valentina Varisco richiede di chiarire come un documento anonimo, contenente nomi di politici e imprenditori, sia stato inserito nel fascicolo del pubblico ministero di Milano. L’obiettivo è fare luce sull’ingresso di questo materiale nel procedimento giudiziario, al fine di comprendere meglio il ruolo e la provenienza del documento stesso. La questione rimane centrale per la trasparenza e la corretta conduzione dell’indagine.

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - L'esistenza del documento "anonimo" con nomi di politici e imprenditori noti è stata rilevata dalla difesa di Valentina Varisco, ora l'mportante è "fare luce sull'ingresso di tale documento nel fascicolo del pubblico ministero". Lo sostiene l'avvocato Andrea Puccio, difensore dell'ex dipendente denunciata dal consulente di procure e report Gian Gaetano Bellavia per il furto di oltre un milione di file. Bellavia "ha riconosciuto la paternità delle affermazioni, delle informazioni e anche delle considerazioni riportate" nel cosiddetto 'papello' di 36 pagine, mentre è stata proprio la difesa Varisco "ad accorgersi, per prima, dell'esistenza del documento 'anonimo' all'interno del fascicolo del pubblico ministero" - la chiusura indagine è arrivata lo scorso giugno - e a comunicarlo alle parti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Report: difesa Varisco, 'far luce su ingresso papello in fascicolo pm Milano'

Leggi anche: Report: difesa Varisco, 'far luce su ingresso papello in fascicolo pm Milano'

Leggi anche: Bellavia e il "giallo" del papello con l'elenco di politici e vip. I pm pronti ad aprire un fascicolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, Valentina Varisco contro Giangaetano Bellavia sui file copiati. La ex collaboratrice del consulente di pm e Report: «Da lui dichiarazioni gravi e non veritiere»; Da John Elkann a Flavio Briatore, i segreti dei Vip rubati all'esperto di Report; Oltre un milione di file sottratti al commercialista dei vip e della Procura: cosa sappiamo sul caso Bellavia; Report, Forza Italia inchioda Ranucci: Da lui attività illegale | .it.

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 18^ GIORNATA, INVICTA MATERA SFIDA PIETRAGALLA AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO. MERCATO: VARISCO RAFFORZA LA DIFESA. MISTER GLIONNA PRESENTA IL MATCH https://www.sassilive.it/sport/ca - facebook.com facebook

CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 18^ GIORNATA, INVICTA MATERA SFIDA PIETRAGALLA AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO. MERCATO: VARISCO RAFFORZA LA DIFESA. MISTER GLIONNA PRESENTA IL MATCH x.com