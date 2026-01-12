Remembering Dolores O’Riordan - A special night con i Jellyfish

Il 17 gennaio, allo Stone Rose di San Vito di Negrar, i Jellyfish, gruppo veronese di rock al femminile, tornano dal vivo. In questa occasione, dedicano una parte del concerto a Dolores O’Riordan, ricordando la cantante in occasione del suo anniversario di scomparsa. Una serata per ascoltare buona musica e onorare la memoria di una figura fondamentale nel panorama musicale.

