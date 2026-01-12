Remembering Dolores O’Riordan - A special night con i Jellyfish
Il 17 gennaio, allo Stone Rose di San Vito di Negrar, i Jellyfish, gruppo veronese di rock al femminile, tornano dal vivo. In questa occasione, dedicano una parte del concerto a Dolores O’Riordan, ricordando la cantante in occasione del suo anniversario di scomparsa. Una serata per ascoltare buona musica e onorare la memoria di una figura fondamentale nel panorama musicale.
Tornano Sabato 17 Gennaio allo Stone Rose di San Vito di Negrar i Jellyfish, gruppo veronese con un vasto repertorio di rock al femminile, che dedicherà una parte della serata a Dolores O’Riordan nell’anniversario della morte. Sono infatti passati già otto anni da quel 15 Gennaio 2018 che si è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
