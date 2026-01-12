Reja ribadisce | Avevo detto che quella sarebbe stata la squadra rivelazione del campionato… A chi si riferisce!
Edy Reja, noto allenatore di calcio, ha recentemente dichiarato che una determinata squadra si sarebbe rivelata la sorpresa del campionato di Serie A. Con un passato sia alla Lazio che all’Atalanta, Reja conosce bene le dinamiche del campionato e le squadre candidate a qualificarsi per la zona Champions. La sua analisi fornisce un punto di vista esperto sulla corsa europea e sulle potenziali protagoniste della stagione.
Reja, allenatore, si è espresso così a proposito del campionato di Serie A, inquadrando alcune squadre per la lotta alla zona Champions Doppio ex di Lazio e Atalanta, Edy Reja conosce bene la ricetta per l’Europa. Il tecnico friulano analizza su La Gazzetta dello Sport la corsa alle coppe, esaltando il lavoro di Fabregas a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Osimhen Juve, clamorosa rivelazione dell’ex ct della Nigeria: «Mi è stato detto che andrà a giocare in quella squadra». La possibile destinazione
Leggi anche: Spalletti e quelle parole sul Napoli: «Avevo detto che non mi sarei messo la tuta di un’altra squadra dopo quella stagione. Non è che debba smettere di fare l’allenatore…» Il nuovo allenatore della Juve mette le cose in chiaro
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.