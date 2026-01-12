Reja ribadisce | Avevo detto che quella sarebbe stata la squadra rivelazione del campionato… A chi si riferisce!

Edy Reja, noto allenatore di calcio, ha recentemente dichiarato che una determinata squadra si sarebbe rivelata la sorpresa del campionato di Serie A. Con un passato sia alla Lazio che all’Atalanta, Reja conosce bene le dinamiche del campionato e le squadre candidate a qualificarsi per la zona Champions. La sua analisi fornisce un punto di vista esperto sulla corsa europea e sulle potenziali protagoniste della stagione.

