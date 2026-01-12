Regista iraniano Ali Asgari atteso in Italia | è bloccato a Teheran
Il regista iraniano Ali Asgari, previsto in Italia per presentare il suo film “Divine comedy”, non potrà raggiungere il paese a causa della cancellazione del suo volo da Teheran. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 15 gennaio, ma l’autore non potrà partecipare agli eventi promozionali previsti. La sua assenza rappresenta un ostacolo temporaneo alla promozione dell’opera nel nostro paese.
Roma, 12 gen. (askanews) – Atteso in Italia per la promozione del film “Divine comedy”, in uscita al cinema il 15 gennaio, il regista iraniano Ali Asgari non potrà arrivare oggi nel nostro paese, per la cancellazione del suo volo da Teheran. Lo rende noto Teodora Film. Nella drammatica situazione in corso in Iran, il governo degli ayatollah ha anche bloccato internet e le linee telefoniche, per cui Asgari risulta irraggiungibile da diversi giorni, spiega la Casa di distribuzione cinematografica. Tramite un messaggio recapitato a uno dei coproduttori sappiamo in ogni caso che sta bene e in salute, aggiunge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
