Reggiana, stringi le viti in difesa. Troppi nove gol in quattro partite.

La Reggiana si concentra sul rafforzamento della difesa, dopo aver subito nove gol nelle prime quattro partite. La squadra lavora per migliorare la solidità e ridurre le vulnerabilità, con l’obiettivo di affrontare il proseguo del campionato con maggiore equilibrio. In un contesto in cui la pazienza è fondamentale, l’attenzione è rivolta alla stabilità difensiva come base per risultati più positivi.
A Napoli e in gran parte del Sud dicono ‘Ha da passa’ ‘a nuttata’, noi reggiani optiamo per un più stringato ‘Tin bota’, ma il concetto è più o meno lo stesso. Applicandolo alle sorti granata, il risultato non cambia: il momento è delicato, servono nervi saldi e tanta, tantissima lucidità. Quattro sconfitte consecutive non c’erano mai state sotto la gestione di Dionigi e all’orizzonte non è detto che arrivino buone notizie: Cesena, Frosinone, Juve Stabia e Catanzaro questo è il calendario. Soprattutto le prime due sono sfide da cui sarà complicato spremere punti, ma adesso bisogna evitare – lo ribadiamo – di buttare via il ‘bambino’ con l’acqua sporca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
