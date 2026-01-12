La Reggiana si concentra sul rafforzamento della difesa, dopo aver subito nove gol nelle prime quattro partite. La squadra lavora per migliorare la solidità e ridurre le vulnerabilità, con l’obiettivo di affrontare il proseguo del campionato con maggiore equilibrio. In un contesto in cui la pazienza è fondamentale, l’attenzione è rivolta alla stabilità difensiva come base per risultati più positivi.

A Napoli e in gran parte del Sud dicono ‘Ha da passa’ ‘a nuttata’, noi reggiani optiamo per un più stringato ‘Tin bota’, ma il concetto è più o meno lo stesso. Applicandolo alle sorti granata, il risultato non cambia: il momento è delicato, servono nervi saldi e tanta, tantissima lucidità. Quattro sconfitte consecutive non c’erano mai state sotto la gestione di Dionigi e all’orizzonte non è detto che arrivino buone notizie: Cesena, Frosinone, Juve Stabia e Catanzaro questo è il calendario. Soprattutto le prime due sono sfide da cui sarà complicato spremere punti, ma adesso bisogna evitare – lo ribadiamo – di buttare via il ‘bambino’ con l’acqua sporca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggiana, stringi le viti in difesa. Troppi nove gol in quattro partite

