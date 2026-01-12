Referendum sull’Alta Corte scattano le date | crescente attrito tra Governo e cittadini

Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che introduce l’istituzione di un’Alta Corte, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. La consultazione rappresenta un momento importante nel dibattito tra Governo e cittadini, evidenziando le diverse opinioni sulla riforma proposta dal Ministro Carlo Nordio. La partecipazione è un elemento chiave per il futuro del sistema giudiziario italiano.

