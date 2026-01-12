Referendum sull’Alta Corte scattano le date | crescente attrito tra Governo e cittadini
Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che introduce l’istituzione di un’Alta Corte, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. La consultazione rappresenta un momento importante nel dibattito tra Governo e cittadini, evidenziando le diverse opinioni sulla riforma proposta dal Ministro Carlo Nordio. La partecipazione è un elemento chiave per il futuro del sistema giudiziario italiano.
ROMA – Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che prevede l’istituzione di un’Alta Corte e porta la firma del Guardasigilli Carlo Nordio, è stato fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. La decisione è stata confermata oggi, nel corso del primo Consiglio dei ministri del 2026. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com
