Referendum sull’Alta Corte scattano le date | crescente attrito tra Governo e cittadini

Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che introduce l’istituzione di un’Alta Corte, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. La consultazione rappresenta un momento importante nel dibattito tra Governo e cittadini, evidenziando le diverse opinioni sulla riforma proposta dal Ministro Carlo Nordio. La partecipazione è un elemento chiave per il futuro del sistema giudiziario italiano.

ROMA – Il referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, che prevede l’istituzione di un’Alta Corte e porta la firma del Guardasigilli Carlo Nordio, è stato fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. La decisione è stata confermata oggi, nel corso del primo Consiglio dei ministri del 2026. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

