Referendum sulla giustizia il Movimento centralità familiare schierato per il sì

Il Movimento centralità familiare, guidato dall’ambasciatore Davide Vinciprova, ha annunciato il suo sostegno al “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, previsto per marzo 2026. La decisione riflette l’impegno del movimento nel promuovere valori legati alla famiglia e alla necessità di riforme giudiziarie condivise. La posizione si inserisce nel quadro del dibattito pubblico in vista della consultazione popolare.

