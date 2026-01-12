Referendum | Paita ' no contraddizione tra critica governo e sostegno al Sì'

Paita sottolinea che non esiste contraddizione tra criticare il governo per le sue posizioni e sostenere il Sì al referendum. Secondo lei, è possibile mantenere un atteggiamento critico nei confronti delle politiche governative e allo stesso tempo sostenere iniziative che migliorano il sistema giudiziario, promuovendo una separazione chiara tra chi indaga e chi giudica.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Non c'è alcuna la contraddizione tra il fatto di criticare apertamente un governo che non è garantista, e che lo è solo verso i propri esponenti" e sostenere "una battaglia che va a migliorare il rapporto tra chi indaga e chi deve giudicare per una separazione netta dei ruoli. Credo che questo sia nell'interesse anche della sinistra. Stare dentro questo percorso di riforma aiuterà il centrosinistra a essere maggiormente competitivo alle prossime elezioni". Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo Iv al Senato, all'iniziativa di Libertà Eguale a Firenze 'La sinistra che vota sì'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum, la sinistra del Sì mette la faccia sulla riforma.

