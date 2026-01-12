Referendum giustizia quando si vota? Il Cdm indica le date | 22 e 23 marzo Alle urne anche per le suppletive

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. In questi giorni gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte, insieme alle elezioni suppletive. Le date sono state definite per garantire la partecipazione democratica in un momento importante di confronto istituzionale.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

