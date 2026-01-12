Referendum giustizia quando si vota? Il Cdm indica le date | 22 e 23 marzo Alle urne anche per le suppletive

Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. In questi giorni gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte, insieme alle elezioni suppletive. Le date sono state definite per garantire la partecipazione democratica in un momento importante di confronto istituzionale.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com

Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta" #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #riformagiustizia #M5S #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giuseppe-conte-m5s-referendum-giustizi - facebook.com facebook

