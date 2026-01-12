Referendum Comitato firme farà ricorso

Il Comitato firme ha annunciato la decisione di presentare ricorso in seguito al referendum, evidenziando la necessità di tutelare la legalità repubblicana. In una comunicazione del 21 febbraio, il comitato ha dichiarato che informerà il Presidente della Repubblica delle proprie azioni, sottolineando l’importanza di intervenire in difesa delle istituzioni democratiche. La questione evidenzia l’impegno civico di un gruppo che si propone di garantire il rispetto delle norme costituzionali.

21.02 "Dato che purtroppo nel governo non c'è cultura istituzionale ce ne dovremo fare carico noi. Informeremo domani il presidente della Repubblica delle nostre iniziative a tutela della legalità repubblicana in tutte le sedi". Così l'avvocato Guglielmi, portavoce del Comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia, dopo la scelta delle date del 22 e 23 marzo. "Il governo ha deciso di ignorare la Costituzione", aggiunge. Raccolte finora 350mila firme. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

