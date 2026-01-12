Reddito medio lavoratori indipendenti Italia a due velocità | ecco le province dove si guadagna di più
I dati dell’Inps sul reddito medio annuale dei lavoratori indipendenti evidenziano le variazioni significative tra le diverse province italiane. Questa analisi permette di comprendere come il livello di guadagno possa differire notevolmente a seconda delle aree geografiche, offrendo uno spaccato sulla situazione economica dei professionisti autonomi nel Paese.
Roma, 12 gennaio 2026 – I dati pubblicati dall’Inps sul r eddito medio annuo dei lavoratori indipendenti offrono un quadro chiaro delle profonde differenze che attraversano i lavoratori italiani. Le principali categorie mostrano livelli reddituali molto diversificati: alcune attività altamente qualificate registrano redditi elevati, mentre molte attività tradizionali rimangono su valori più bassi, confermando una crescente polarizzazione del settore. “La geografia del reddito – sottolinea Maria Vittoria Tonelli, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – accentua ulteriormente queste disparità: Nord e Centro presentano redditi medi più alti grazie a un tessuto produttivo più solido, mentre nel Mezzogiorno i compensi restano inferiori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
