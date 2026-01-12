Red Carpet 2 | Alba Parietti in difficoltà nella clip della nuova stagione dello show Prime Video

Nella nuova stagione di Red Carpet 2, Alba Parietti si trova in difficoltà in una clip presentata da Prime Video. La Gialappa's Band e Alessia Marcuzzi mettono alla prova la conduttrice, creando momenti di tensione e sorpresa. La serie, in arrivo sulla piattaforma, promette di coinvolgere il pubblico con situazioni imprevedibili e dialoghi spontanei.

La Gialappa's Band e Alessia Marcuzzi mettono in difficoltà la “vecchia” amica Alba Parietti in una clip della nuova edizione. Prime Video ha svelato il cast, la data di uscita e il trailer della seconda stagione di Red Carpet - Vip al tappeto, il game show Original italiano in cui tre squadre di. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Red Carpet 2: trailer, cast e data di uscita della nuova stagione dello show Prime Video Leggi anche: Alba Parietti nella seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto: abito da sera e gioielli per la sfida Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. C'è Alba Parietti in Red Carpet 2: è tra le 5 dive che i bodyguard dovranno salvare nel reality a Ondaland; Da vista ma cool gli occhiali da sfoggiare sui red carpet e in discoteca; Mel Gibson e Rosalind Ross si separano dopo nove anni insieme. C'è Alba Parietti in Red Carpet 2: è tra le 5 dive che i bodyguard dovranno salvare nel reality a Ondaland - La torinese tra le protagoniste del tappeto rosso in Piemonte con Flavia Vento, Pamela Prati, Federica Nargi e Giulia Salemi ... torinotoday.it

Il 23 gennaio su Prime Video arriva la seconda edizione di Red Carpet - Vip al tappeto con 5 nuove dive tra cui Alba Parietti! Al link al primo commento tutti i dettagli - facebook.com facebook

