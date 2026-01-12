Recanati si conferma una macchina da guerra | nulla da fare per i Baskérs Forlimpopoli
Recanati conferma la propria superiorità, imponendosi con autorità sui Baskérs Forlimpopoli. La squadra locale ha disputato una partita solida e senza errori, mantenendo il controllo fin dall'inizio e aumentando il vantaggio nell'ultimo quarto. Il risultato finale di 94-61 testimonia la superiorità della formazione di casa, che si conferma una delle più solide del campionato.
Ce l’hanno messa tutta i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, che tuttavia sono stati costretti a chinare il capo di fronte a una Recanati che ha disputato una prestazione senza alcuna macchia, allungando nell’ultimo quarto e concludendo con un roboante 94-61 una gara praticamente sempre condotta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
