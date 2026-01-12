Recanati si conferma una macchina da guerra | nulla da fare per i Baskérs Forlimpopoli

Recanati conferma la propria superiorità, imponendosi con autorità sui Baskérs Forlimpopoli. La squadra locale ha disputato una partita solida e senza errori, mantenendo il controllo fin dall'inizio e aumentando il vantaggio nell'ultimo quarto. Il risultato finale di 94-61 testimonia la superiorità della formazione di casa, che si conferma una delle più solide del campionato.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.