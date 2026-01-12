Il Real Madrid ha deciso di sollevare Xabi Alonso dall’incarico di allenatore, a seguito della sconfitta nella finale della Supercoppa contro il Barcellona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha ritenuto necessario apportare cambiamenti alla guida tecnica della squadra. Questa scelta evidenzia l’importanza di risultati e performance nel contesto manageriale del club.

Il Real Madrid ha annunciato l’esonero di Xabi Alonso dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso dalla società: “Di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra Xabi Alonso avrà sempre l’ affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa”. Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026 Al suo posto è stato ufficializzata la promozione di Alvaro Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid Castilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Real Madrid, esonerato Xabi Alonso: fatale la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona

