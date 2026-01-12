Rc auto Toscana | premi in calo ma in 44mila rischiano rincari Novità 2026 | arriva l’arbitro assicurativo

Nel 2026, gli automobilisti toscani affrontano un quadro contraddittorio: i premi Rc auto tendono a diminuire per chi non ha avuto incidenti, mentre oltre 44.000 potrebbero vedere aumenti, a causa di sinistri con colpa avvenuti nel 2025. La novità principale è l'introduzione dell’arbitro assicurativo, prevista per il 2026, che mira a semplificare e stabilizzare le procedure di risoluzione delle controversie nel settore assicurativo.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Il 2026 si apre con una doppia faccia per gli automobilisti toscani. Da un lato, per chi ha guidato senza incidenti arrivano segnali positivi sul fronte dei prezzi; dall'altro, oltre 44mila assicurati dovranno fare i conti con un aumento del costo della Rc auto a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel corso del 2025. A dirlo è l'osservatorio Rc auto di Facile.it, che fotografa una situazione in chiaroscuro. Rc auto, scende il premio medio in Toscana. ROSSandHELEN photoqraphers Secondo l'analisi, il premio medio Rc auto in Toscana a dicembre 2025 si è attestato a 655,24 euro, in calo del 5,7 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

