Raw 12.012026 First Time Ever

Il Monday Night Raw del 12 gennaio 2026 si è svolto presso il PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania. In questa puntata, i fan hanno potuto seguire le ultime novità e gli incontri principali del roster WWE, in un evento che ha visto protagonisti atleti di rilievo e momenti di suspense. Di seguito, un riepilogo degli avvenimenti e delle sfide più significative della serata.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, Germania. Lo show inizia con le WWE Women's Tag Team Champions Rhea Ripley e Iyo Sky che raggiungono il ring. Salutano il pubblico tedesco, poi Iyo dice che hanno insegnato a Asuka e Kairi Sane il rispetto. La loro sfida è appena iniziata e sono pronte per chiunque voglia i loro titoli. Liv Morgan e Roxanne Perez le interrompono. Liv fa fare i complimenti al pubblico per le nuove campionesse, ma ricorda che lei era metà del team campione e ancora i titoli ufficialmente le dovrebbero appartenere.

