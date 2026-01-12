Ravezzani | Estupinan terrorizza ogni volta che tocca la palla Jashari qualche dubbio

Nel commento di Fabio Ravezzani sul pareggio tra Fiorentina e Milan, si evidenziano le prestazioni di Estupinan, considerato una minaccia ogni volta che ha il pallone, e le incertezze di Jashari. L'analisi approfondisce le caratteristiche dei due giocatori, offrendo uno sguardo obiettivo sulla partita. Per una visione completa, si può consultare il video su YouTube.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.