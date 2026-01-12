Ravezzani duro attacco | Sono veramente colpito da Estupinan Scarso e calcisticamente criminale

Dopo Fiorentina-Milan, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X, criticando duramente il rendimento di Pervis Estupinan. Ravezzani ha definito il terzino “scarso” e “calcisticamente criminale”, suscitando discussioni tra gli appassionati. La sua osservazione si inserisce nel contesto di analisi più approfondite sulla prestazione del giocatore durante la partita, evidenziando le aspettative e le valutazioni nel calcio professionistico.

