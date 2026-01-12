Ravezzani duro attacco | Sono veramente colpito da Estupinan Scarso e calcisticamente criminale
Dopo Fiorentina-Milan, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X, criticando duramente il rendimento di Pervis Estupinan. Ravezzani ha definito il terzino “scarso” e “calcisticamente criminale”, suscitando discussioni tra gli appassionati. La sua osservazione si inserisce nel contesto di analisi più approfondite sulla prestazione del giocatore durante la partita, evidenziando le aspettative e le valutazioni nel calcio professionistico.
Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un breve post sul social X dopo Fiorentina-Milan. Duro attacco al terzino Pervis Estupinan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Inter, Cassano duro contro i nerazzurri: «Difesa a 5 inguardabile, Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre! Chivu deve fare questo»
Leggi anche: Ravezzani su Parma-Milan: “Estupinan disastroso. Ridimensionamento. Scelte clamorosamente sbagliate”
Ravezzani: “La Juve ha un enorme problema in attacco e parzialmente nei centrocampisti. Non credo che basti il mercato” - Fabio Ravezzani, tramite X, ha parlato del momento che vive la Juventus: "La Juve tira 25 volte e prende la porta solo in 5 occasioni (una è il rigore parato). tuttojuve.com
Il direttore Fabio #Ravezzani ci va giù pesante contro Gian Piero #Gasperini. #fblifestyles - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.