Ravenna sott' acqua nuova Ztl e sperimentazioni cliniche

La città di Ravenna si trova ad affrontare diverse sfide e cambiamenti, tra cui la gestione delle acque e le nuove normative sulla mobilità con l'introduzione di una ZTL. Inoltre, si stanno sviluppando sperimentazioni cliniche che potrebbero influenzare il settore sanitario locale. La nostra attenzione si rivolge a queste tematiche, offrendo un approfondimento equilibrato e informativo sulle questioni che interessano la comunità ravennate.

Anche la scorsa settimana con Dossier RavennaToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Case, strade e mosaici sommersi dall'acqua: il piano dell'Autorità di Bacino Distrettuale.

