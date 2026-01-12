Rastrellamento delle forze siriane nello Sheikh Maqsud di Aleppo

L’esercito siriano ha annunciato il completamento di un’operazione di rastrellamento nel quartiere Sheikh Maqsud di Aleppo, zona a maggioranza curda. L’intervento ha coinvolto scontri con combattenti curdi e si inserisce in un contesto di tensioni e attività militari nella regione. La notizia segnala l’intensificarsi delle operazioni delle forze governative in aree strategiche della città.

Si tratta del quartiere a maggioranza curda Aleppo, 10 gen. (askanews) – L’esercito siriano ha annunciato di aver completato “un’operazione di rastrellamento” in un quartiere di Aleppo, dove le sue forze si sono scontrate con i combattenti curdi.”Annunciamo il completamento di un rastrellamento nel quartiere Sheikh Maqsud di Aleppo”, ha affermato l’esercito in un comunicato diffuso dai media statali, invitando i residenti a rimanere nelle proprie case.I corrispondenti dell’Afp ad Aleppo hanno affermato che i bombardamenti si sentivano ancora dopo l’annuncio. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Aleppo, edifici distrutti nello Sheikh Maqsoud mentre i residenti si preparano a tornare Leggi anche: Siria, 155mila sfollati dopo il “rastrellamento” dell’esercito nel quartiere curdo di Aleppo. La replica: “Non ci hanno cacciati” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rastrellamento delle forze siriane nello Sheikh Maqsud di Aleppo; Siria, ad Aleppo ancora scontri nel quartiere curdo di Sheykh Maksoud; Scontri advert Aleppo: il governo siriano prende il controllo di Sheikh Maqsoud; detiene 300 curdi; Siria. L’esercito di al-Jolani conquista il centro di Aleppo.. Rastrellamento delle forze siriane nello Sheikh Maqsud di Aleppo - L'esercito siriano ha annunciato di aver completato 'un'operazione di rastrellamento' in un quartiere di Aleppo, dove ... notizie.tiscali.it

Siria, 155mila sfollati dopo il “rastrellamento” dell’esercito nel quartiere curdo di Aleppo. La replica: “Non ci hanno cacciati” - L'esercito siriano dichiara il 'rastrellamento' completato a Sheikh Maqsud, ma le forze curde negano la sconfitta e il controllo del quartiere ... ilfattoquotidiano.it

Le forze curde hanno lasciato Aleppo, in Siria - Domenica tutti i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno lasciato la città siriana di Aleppo, grazie a un accordo di cessate il fuoco raggiunto con il governo centrale siriano. ilpost.it

Minneapolis, Minnesota: una cittadina americana di 37 anni è stata uccisa da un agente dell’ICE durante un rastrellamento federale anti-immigrazione. E in poche ore la storia si è spaccata in due versioni incompatibili. Da un lato, il capo della polizia di Mi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.