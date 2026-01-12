Raspadori dubbi sulla Roma | possibile ritorno al Napoli

Giacomo Raspadori potrebbe tornare al Napoli, dopo un periodo alla Roma. La situazione del suo trasferimento è ancora in fase di valutazione, con alcuni dubbi sulla decisione finale. La sua situazione contrattuale e le strategie dei club coinvolti sono ancora in evoluzione, lasciando aperte diverse possibilità per il suo futuro prossimo nel calcio italiano.

Il futuro immediato di Giacomo Raspadori resta tutt’altro che definito. Nonostante una trattativa già impostata tra Atletico . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Raspadori, dubbi sulla Roma: possibile ritorno al Napoli Leggi anche: Roma, idea Raspadori: ritorno in Serie A possibile a gennaio Leggi anche: Raspadori decide oggi: Napoli alla finestra per un possibile ritorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I dubbi di Raspadori e Zirkzee che si complica per la Roma: tensione Gasperini, la mossa dei Friedkin; Raspadori temporeggia e crea problemi alla Roma, dubbi anche su Zirkzee; Roma-Raspadori, vertice a Trigoria. Ma Jack ancora non ha deciso se tornare in Italia; Intrigo Raspadori: dubbi e spettro Napoli, entro oggi la Roma attende una risposta -. Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza - Massara ha fatto di tutto: accordo con l'Atletico, rassicurazioni al calciatore, ingaggio quasi da 4 milioni ma Raspadori traccheggia ... ilnapolista.it

Raspadori, Roma tradita: ha detto sì ad un’altra italiana - Il giocatore ha detto sì ad un'altra italiana: ecco i dettagli ... calciomercatonews.com

Telenovela Raspadori, la Roma ha finito la pazienza. Spunta un inserimento clamoroso - Raspadori non ha ancora dato una risposta definitiva alla Roma, ma tra i motivi dei dubbi anche un incredibile ritorno al Napoli ... calciomercato.it

RASPADORI ALLA ROMA: ORE DECISIVE! Ultimatum e Retroscena

I dubbi di #Raspadori bloccano anche la cessione di #Baldanzi: #Fiorentina in pole #ASRoma x.com

Raspadori, c'è Conte dietro i dubbi sulla Roma https://www.calciostyle.it/calciomercato/raspadori-ce-conte-dietro-i-dubbi-sulla-romafsp_sid=1864799 di Federico Di Silvio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.