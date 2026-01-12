Nel cimitero di Tegoleto, recenti lavori di pulizia hanno portato alla rimozione di grondaie e arredi funebri. Tuttavia, si sono verificati anche episodi di furto di rame durante le ore notturne, lasciando la comunità con un senso di disagio e preoccupazione. La situazione evidenzia come, anche in momenti di silenzio e rispetto, siano presenti comportamenti che disturbano la serenità del luogo e delle persone.

Notte fonda, silenzio sacro e. clang! Sparisce il rame. Al cimitero di Tegoleto qualcuno s’è portato via grondaie e arredi funebri come se fossero cocomeri maturi. La denuncia l’ha fatta l’amministrazione comunale, mentre i carabinieri di Badia al Pino frugano tra le tombe cercando tracce, impronte e magari anche un po’ di rispetto, se lo trovano. Il bottino è di quelli che non fanno ricchi ma fanno rabbia: rame strappato, decoro calpestato e quel senso di “ma dove s’è arrivati?”. Il camposanto saccheggiato: manco i defunti si salvano più. E intanto il paese borbotta, perché qui la pazienza è finita da un pezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rame amaro al camposanto; ripulito il cimitero di Tegoleto: via grondaie e arredi. I morti tacciono, i vivi imprecano

Trafugati otto pluviali in rame dal camposanto - E’ un furto odioso e, per il lasso temporale in cui è stato commesso, anche incredibile, quello consumatosi nel cimitero di San Costanzo ... ilrestodelcarlino.it

Ladri di rame in azione. Chiesa e canonica nel mirino - Nel mirino sono finiti, in particolare, la canonica e la chiesa dove sono stati asportati in tutto 16 pluviali in rame. ilrestodelcarlino.it

