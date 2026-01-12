Durante un’intervista a Verissimo, Francesca Tocca ha rivolto parole dure nei confronti di Raimondo Todaro, ricordando un episodio in cui lui dichiarò pubblicamente che lei non era felice. La ballerina ha sottolineato di aver avuto motivi validi per quell’atteggiamento, evidenziando una complessità nei sentimenti tra i due, ormai apparentemente più distesi, ma senza nascondere le tensioni del passato.

Raimondo Todaro ha mancato di rispetto a Francesca Tocca, cosa ha raccontato lei a Verissimo. Ospite a Verissimo Francesca Tocca è stata molto dura nei confronti dell’ex marito Raimondo Todaro, a Silvia Toffanin ha ricordato che lui disse in trasmissione che lei non era felice e ci ha tenuto a precisare che aveva dei validi motivi per non esserlo. Ha parlato più volte di mancanze di rispetto e delusione, lei nonostante la sofferenza non aveva mai pensato di lasciarlo ma lui ha messo fine alla loro storia d’amore usando come scusa la sua infelicità. La nota ballerina non ha mai rivelato i dettagli delle loro rotture, pensa però che l’ex marito non si sia preso le sue responsabilità ed è stanca di rimanere in silenzio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Raimondo Todaro ha tradito Francesca Tocca? “La rabbia non c’è più ma il sentimento…”

Leggi anche: Verissimo, Francesca Tocca dura su Raimondo Todaro: lui l’ha tradita?

Leggi anche: Francesca Tocca e l’addio a Raimondo Todaro: “Mi ha mancato di rispetto”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Francesca Tocca: Raimondo Todaro ha tradito la mia fiducia più di una volta; Francesca Tocca svela: Raimondo Todaro diceva di essere single, ma era fidanzato con una ragazza catanese; Francesca Tocca e l’addio a Raimondo Todaro: “Mi ha mancato di rispetto”; Francesca Tocca su Raimondo Todaro: Diceva che era single ma era fidanzato in casa. E' finita per le sue mancanze di rispetto.

Francesca Tocca massacra Todaro «Stava con un’altra, mi ha mancato di rispetto tante volte», parole durissime - Francesca Tocca non ci sta più: la ballerina ha vuotato il sacco e ha rivelato tutta la verità sull'ex marito Raimondo Todaro. donnapop.it