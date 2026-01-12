Raid Usa contro Isis in Siria Ad Aleppo 150.000 sfollati

Gli Stati Uniti hanno condotto recenti attacchi contro obiettivi dell’Isis in Siria, come comunicato dal Centcom nell’ambito dell’operazione Hawkeye Strike iniziata il 19 dicembre 2025, su disposizione di Donald Trump. Questi raid hanno causato lo sfollamento di circa 150.000 persone ad Aleppo, evidenziando le conseguenze umanitarie e la complessità del conflitto nella regione.

Gli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria. L'annuncio arrivo dallo stesso Centcom che sottolinea come i raid facciano parte dell'operazione Hawkeye Strike "lanciata il 19 dicembre 2025, su ordine di Donald Trump". Ad Aleppo, intanto, è ancora alta tensione dopo più giorni di scontri tra forze filo-governative e.

