Rai il botta e risposta tra Barbareschi e Ranucci

Dopo la puntata di Report su Rai3, si è registrato un acceso scambio tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci. Durante la trasmissione Allegro ma non troppo, condotta da Barbareschi, i due si sono confrontati su temi di attualità e informazione, evidenziando divergenze di opinione. Questo episodio ha attirato l'attenzione sull’interazione tra i volti noti dell’emittente e il ruolo del giornalismo pubblico.

Scintille su Rai3 tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci al termine della puntata di Report. All'inizio di Allegro ma non troppo, il programma condotto da Barbareschi in onda dopo la trasmissione di Ranucci, il conduttore ha dichiarato: «Innanzi tutto vorrei dare una notizia. Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c'è il nostro ma gli fa fatica». L'attore e conduttore ha poi proseguito rincarando la dose e collegando la vicenda personale al consulente di Report: «E allora gli voglio ricordare che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l'ho letto sui giornali, per questo verrà querelato.

