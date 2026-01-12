Raccordo cambia il traffico veiocolare per lavori notturni

Per consentire lavori di manutenzione sul ponte dell’Autostrada A30 “Caserta Salerno” al km 8,550, la Società Autostrade per l’Italia ha disposto limitazioni al traffico veicolare sulla carreggiata in direzione di Salerno, in orario notturno. La modifica al traffico sarà efficace per circa due minuti e si rende necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di manutenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Per consentire alla Società Autostrade per l’Italia di eseguire attività di manutenzione sul ponte dell’Autostrada A30 “Caserta Salerno”, che scavalca il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” al km 8,550, si rendono necessarie limitazioni al transito, disposte in orario notturno, sulla carreggiata in direzione di Salerno. Nel dettaglio, tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, nelle notti comprese tra domani, martedì 13, e giovedì 15 gennaio, sarà attiva in direzione di Salerno la chiusura della tratta di Raccordo Autostradale 2, in direzione di Salerno, in corrispondenza dello svincolo per l’Autostrada A30, dove la circolazione verrà deviata con uscita obbligatoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

