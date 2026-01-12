Quest’anno ben sei ricorrenze speciali Santi un re un pittore e un tenore da celebrare

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 sarà un anno di importanti ricorrenze per Forlì e il suo territorio. Sei anniversari civili, religiosi e culturali offriranno l’opportunità di riscoprire figure e eventi significativi che hanno segnato la storia locale. Questo periodo rappresenta un'occasione per approfondire la memoria collettiva e valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità.

Il 2026 per Forlì e per il suo comprensorio sarà l’anno della memoria. Una sequenza di anniversari civili, religiosi e culturali, infatti, offrirà l’occasione per ripercorrere la storia locale attraverso figure e avvenimenti che hanno lasciato il segno. Significa in alcuni casi ottenere riconoscimenti economici e organizzare eventi per tutto l’anno. Particolarmente significativi se Forlì dovesse essere scelta, tra qualche mese, come futura capitale della cultura. 8 AGOSTO La prima casella del calendario che riveste un rilievo per il territorio sarà in estate: l’8 agosto segnerà infatti i 90 anni dalla nascita della beata dovadolese Benedetta Bianchi Porro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

quest8217anno ben sei ricorrenze speciali santi un re un pittore e un tenore da celebrare

© Ilrestodelcarlino.it - Quest’anno ben sei ricorrenze speciali. Santi, un re, un pittore e un tenore da celebrare

Leggi anche: Terni Film Festival, le speciali ricorrenze: “Il mondo nuovo messaggio condiviso nella prospettiva di essere operatori di pace”

Leggi anche: 2026, l’anno delle ricorrenze che parlano al presente (e non chiedono celebrazioni)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.