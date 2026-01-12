Nella notte del 12 gennaio 2026, a Forte dei Marmi, i carabinieri hanno fermato un furgone sospetto, trovato con due pistole clandestine a bordo. La segnalazione iniziale si è rivelata corretta, portando all'arresto di due persone per porto abusivo di armi e ricettazione. L'intervento ha confermato l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica.

Forte dei Marmi, 12 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Forte dei Marmi, con il supporto delle pattuglie di Pietrasanta e Querceta, hanno arrestato due persone per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un cittadino, che ha indicato ai militari un furgone sospetto con due persone a bordo. Alla vista della pattuglia, l'autista ha tentato la fuga prima a bordo del veicolo e poi a piedi, venendo fermato in via Nazario Sauro. L'altro uomo, invece, si è allontanato a bordo di un monopattino e, tentando di eludere il controllo indossando una parrucca, è stato rintracciato nelle vie limitrofe grazie al coordinamento della centrale operativa della compagnia di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quel furgone è sospetto”, la segnalazione era giusta: a bordo con due pistole

