quel colloquio svogliato in un posto al sole

Edoardo si presenta a un colloquio a Palazzo Palladini con Raffaele, ma il suo atteggiamento appare poco motivato e disinteressato. Nonostante la gentilezza del portiere e la buona volontà di Raffaele, l’incontro sembra segnato da un certo riserbo e incertezza sul futuro ruolo di Sabbiese. La scena apre uno sguardo sulla complessità delle decisioni e delle relazioni che si sviluppano all’interno del contesto di Un posto al sole.

Edoardo va a fare il colloquio a Palazzo Palladini con Raffaele, ma non va proprio benissimo. Il ragazzo appare svogliato e disinteressato, eppure il portiere con lui è stato molto gentile nonostante, sotto sotto, anche Raffaele nutre qualche riserbo sull’affidare il ruolo a Sabbiese. Che uscito di lì viene riempito di botte, con la minaccia esplicita di lasciare la sua amante. Lui come se nulla fosse subito si precipita da lei per raccontare l’accaduto. E la ragazza a quel punto gli confessa che è lei responsabile dei furti nelle gioiellerie, e che Damiano sta indagando. In tutto questo Clara e Rosa davvero pensano che Sabbiese stia solo attraversando un periodo critico, e restano ignare di tutto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

