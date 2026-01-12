Quattro scuole toccate dal domino dei traslochi nei nuovi plessi scolastici | rivoluzione per oltre 670 alunni

A partire dal prossimo anno scolastico, quattro scuole nel quadrante nord-ovest della città subiranno un importante cambio di sede. L’operazione coinvolgerà oltre 670 studenti e le loro famiglie, interessando due scuole primarie, una scuola media e una scuola dell’infanzia. Questa riorganizzazione rappresenta un intervento strutturale volto a migliorare gli spazi e i servizi educativi della zona, segnando una fase di rinnovamento per il sistema scolastico locale.

