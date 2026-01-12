Quattro scuole toccate dal domino dei traslochi nei nuovi plessi scolastici | rivoluzione per oltre 670 alunni
A partire dal prossimo anno scolastico, quattro scuole nel quadrante nord-ovest della città subiranno un importante cambio di sede. L’operazione coinvolgerà oltre 670 studenti e le loro famiglie, interessando due scuole primarie, una scuola media e una scuola dell’infanzia. Questa riorganizzazione rappresenta un intervento strutturale volto a migliorare gli spazi e i servizi educativi della zona, segnando una fase di rinnovamento per il sistema scolastico locale.
Presentata ufficialmente la rivoluzione dei plessi delle scuole che riguarderà, a partire dal prossimo anno scolastico, oltre 670 alunni e relative famiglie: un "domino" di traslochi che toccherà due scuole primarie, una scuola media e una scuola dell'infanzia del quadrante nord-ovest della città.
