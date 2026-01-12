Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito l’arresto di un uomo nel centro di Napoli, accusato di aver commesso quattro rapine nel quartiere storico. La misura cautelare è stata disposta dal gip su richiesta della Procura. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza nell’area cittadina.

E' accusato di avere messo a segno quattro rapine nel centro storico di Napoli l'uomo a cui oggi la Polizia di Stato ha notificato un arresto in carcere emesso dal gip su richiesta della Procura partenopea. Si tratta di rapine commesse armato di coltello, di notte, tra il 17 ottobre e il 10 novembre 2025, ai danni di giovani. A indagare sugli episodi sono stati gli agenti del commissariato "Decumani": l'indagato è risultato avere molti precedenti per rapina.

© Anteprima24.it - Quattro rapine in centro a Napoli, un arresto della Polizia di Stato

