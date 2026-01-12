Quattro rapine di notte in meno di un mese | arrestato l' incubo del centro storico

Nelle ultime settimane, il centro storico di Napoli è stato teatro di quattro rapine avvenute di notte. Grazie a un’attenta attività investigativa, le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato l’autore di questi reati. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari, contribuendo a ripristinare la sicurezza nell’area.

Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari contro un soggetto gravemente indiziato di aver compiuto quattro rapine nel centro storico di Napoli tra il 17 ottobre 2025 e il 10 novembre 2025. I reati avvenivano sempre in ore notturne ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Tentate rapine in due banche del centro: arrestato un 50enne dalla Polizia di Stato Leggi anche: Quattro rapine in un’ora a Salerno: arrestato un 17enne armato di coltello Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Due aggressioni nella zona di Termini: uomo in fin di vita e rider ferito. Caccia all'uomo in corso; Due colpi ai bancomat nella notte nel Siracusano: razzie a Palazzolo e Buccheri; Roma, uomo di 57 anni picchiato a Termini: è grave in ospedale con varie fratture al volto, fermati 4 nordafricani; Salerno, quattro rapine in un’ora nel centro: arrestato minorenne grazie alle segnalazioni dei cittadini -. Quattro rapine in una notte, presi due sospetti - Secondo quanto è stato ricostruito dalla squadra mobile, coordinata dal pm Davide Ercolani, i due indagati sono i responsabili dei colpi a mano armata, a partire da quello a un turista appena uscito ... ilrestodelcarlino.it Un egiziano ha commesso quattro rapine all’alba nel centro di Salerno. Armato di coltello, ha minacciato e rapinato passanti e automobilisti tra le 5 e le 6 del mattino, seminando paura in città. La polizia è intervenuta dopo una colluttazione, trovandolo in poss - facebook.com facebook QUATTRO RAPINE IN UN’ORA, ARRESTATO MINORENNE GUARDA IL VIDEO x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.