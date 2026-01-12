Quasi in 200 in piazza per manifestare contro le guerre e l' operazione di Trump in Venezuela

Il 12 gennaio, a Monza, numerosi cittadini si sono riuniti in piazza per esprimere il loro dissenso verso le guerre e l’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Nonostante le basse temperature, l’affluenza è stata significativa, segno di un’attenzione crescente sui temi della pace e della politica internazionale. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei conflitti e delle ingerenze esterne.

Il freddo non li ha fermati. Sono in tanti i manifestanti che nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio sono scesi in piazza a Monza per manifestare contro le guerre e contro l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. Il raduno alle 17.30 in largo Mazzini. Quasi 200 i partecipanti al.

