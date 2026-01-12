Quartieri ostaggio dei set nuove regole per le riprese cinematografiche a Roma | cosa cambia

A Roma, i quartieri spesso ospitano set cinematografici, causando disagi ai residenti. Per regolamentare le riprese e ridurre i disagi, sono state introdotte nuove norme che stabiliscono modalità e limiti nelle zone interessate, come Garbatella, San Saba e Pigneto. Queste regole mirano a garantire un equilibrio tra attività produttive e qualità della vita dei cittadini, limitando i disagi legati a traffico e parcheggi.

Da una parte ci sono i quartieri "assediati" dai set cinematografici, da Garbatella a San Saba fino al Pigneto, dove i residenti protestano per le discipline di traffico che arrivano all'ultimo e i parcheggi "scippati". Dall'altra un settore che porta a Roma entrate consistenti e prestigio, ai.

