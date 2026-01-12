Quarta Repubblica tra Crans-Montana e Garlasco

Quarta Repubblica torna questa sera, lunedì 12 gennaio, con un nuovo episodio su Rete 4. Condotto da Nicola Porro, il talk show affronta temi di attualità e approfondimento, offrendo un'analisi equilibrata degli eventi più recenti. L'appuntamento è un’occasione per seguire un’informazione puntuale e articolata, tra Crans-Montana e Garlasco, con un’attenzione particolare ai fatti che coinvolgono il nostro Paese.

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 12 gennaio, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 12 gennaio 2026. Al centro della puntata, un approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana, con racconti e testimonianze inedite che ricostruiscono i momenti più drammatici dell'incendio. A seguire, il flautista italiano Andrea Griminelli offrirà un contributo musicale per le giovani vittime del dramma. Spazio poi alla politica estera: dalle proteste in Iran ai nuovi scenari in Venezuela, fino alle manifestazioni in Italia a sostegno di Maduro.

A “Quarta Repubblica” il dramma di Crans-Montana con testimonianze inedite e nuove ricostruzioni https://www.corrierenazionale.net/2026/01/11/a-quarta-repubblica-il-dramma-di-crans-montana-con-testimonianze-inedite-e-nuove-ricostruzioni/ A “Quarta Re - facebook.com facebook

Strage di capodanno. L'intervento di #RossiAlbertini #CransMontana #quartarepubblica x.com

