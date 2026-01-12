Quanti passi proteggono la salute del cuore? Gli esperti | Non conta farli ogni giorno
Recenti studi di Harvard e Massachusetts General Brigham smontano il mito dei 10.000 passi quotidiani. Secondo le ricerche, anche un numero inferiore di passi, come 4 o 6, può contribuire alla salute del cuore, specialmente dopo i 60 anni. La qualità dell’attività e la costanza sono più importanti della quantità giornaliera, offrendo un approccio più realistico e sostenibile per mantenere uno stile di vita attivo.
Uno studio dei ricercatori di Harvard e del Massachusetts General Brigham sfata il mito dei 10.000 passi al giorno: dopo i 60 anni, anche 4.000 passi due giorni a settimana sono associati a benefici per la salute del cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Conta come cammini, non solo quanti passi fai”: il nuovo studio ribalta il mito dei 10.000 passi e spiega cosa fa davvero bene al cuore
Leggi anche: Salute del cuore, contrordine: meglio contare i minuti invece che i passi. Quanti ne servono e perché
Quanti passi proteggono la salute del cuore? Gli esperti: “Non conta farli ogni giorno” - Uno studio dei ricercatori di Harvard e del Massachusetts General Brigham sfata il mito dei 10. fanpage.it
Buona Befana. Vediamo quanti sono stati davvero buoni e si meritano di sciare su piste innevate. Mandaci una foto oppure scrivi nei commenti dove passi la tua Befana: in montagna, sulla neve, con gli sci ai piedi. Tagga @thresorts e condividi il tuo m - facebook.com facebook
Camminare per ripartire a Capodanno, quanti passi servono per la salute x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.