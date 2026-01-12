A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2026, sono undici gli italiani inseriti nei tabelloni principali, con una rappresentanza più numerosa nel settore maschile rispetto a quello femminile. Questi dati riflettono la solidità e la crescita del tennis italiano a livello internazionale, confermando il ruolo di rilievo che il nostro Paese occupa nel panorama tennistico globale.

Il tennis italiano si conferma come una realtà di assoluto riferimento in ambito internazionale. A pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale gli undici giocatori inseriti nei due tabelloni principali degli Australian Open rappresentano l’ulteriore fotografia di un movimento in costante crescita che continua a collezionare risultati positivi in serie e festeggia, da oggi, l’ingresso di Lorenzo Musetti nei primi cinque del mondo. A guidare una pattuglia che in campo maschile è numericamente nutrita sarà ovviamente Jannik Sinner. Il numero due del mondo, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, si presenta ai nastri di partenza con la ferma intenzione di provare a centrare il tris, risultato da cui partire per poi lanciarsi nuovamente all’assalto del numero uno ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti italiani in tabellone agli Australian Open 2026? Nutrita pattuglia maschile, sparuta quella femminile

