Quando un paese si svuota fallisce anche l’economia | il caso di Montecalvo in Foglia

Quando un paese si svuota, anche l’economia ne risente gravemente. È il caso di Montecalvo in Foglia, dove la diminuzione della popolazione ha portato a conseguenze economiche significative. Con pochi risparmi, un’auto come bene principale e debiti elevatissimi, la comunità affronta sfide complesse che riflettono una realtà più ampia di fragilità territoriale.

Sessantaquattro euro sul conto, un'auto usata come unico bene di valore e debiti che superano il mezzo milione di euro. Non è la trama di un racconto di denuncia sociale, ma la situazione reale descritta in una recente sentenza del Tribunale di Urbino, relativa a una famiglia di Montecalvo in Foglia, piccolo comune dell'entroterra marchigiano in provincia di Pesaro-Urbino, con meno di tremila abitanti e una popolazione in continuo calo. Dal bar di paese alla crisi finanziaria. I protagonisti sono una donna di 70 anni e il figlio di 51, per lungo tempo gestori di un bar che avrebbe dovuto garantire stabilità economica.

