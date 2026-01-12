Quando torna Neres | le ultime verso la Champions

Neres si avvicina al rientro e potrebbe essere disponibile per le prossime sfide di Champions League. Il calciatore sta seguendo un percorso di recupero e il suo ritorno rappresenta un elemento importante per la squadra. In un calendario intenso, la sua presenza potrebbe fare la differenza nelle prossime partite europee. Le ultime notizie forniscono aggiornamenti sul suo stato e sulle tempistiche di rientro, fondamentali per le strategie del Napoli.

Il calendario del Napoli non concede tregua e, in mezzo a una sequenza di impegni ravvicinati, una .

