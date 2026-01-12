Quando partono Della Mea e le italiane nello slalom di Flachau 2026 | orari n di pettorale tv

Il 13 gennaio si svolge a Flachau lo slalom femminile, penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si terrà nel contesto della dodicesima tappa e vedrà le italiane Della Mea e altre atlete in gara. Di seguito gli orari, il numero di pettorale e le informazioni sulla diretta TV per seguire l’evento.

Martedì 13 gennaio è in programma lo slalom di Flachau, valevole come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Sulla pista austriaca si disputerà la settima gara stagionale tra i rapid gates, con in palio punti pesanti per la graduatoria di specialità (dominata sin qui da Mikaela Shiffrin) e soprattutto per la classifica generale in ottica Sfera di Cristallo assoluta. L'Italia vuole confermare il trend positivo delle ultime settimane e spera di ottenere un buon risultato di squadra anche nella Night Race salisburghese, affidandosi in primis alle sue punte di diamante Lara Della Mea e Martina Peterlini, reduci rispettivamente dal sesto e decimo posto di Kranjska Gora.

