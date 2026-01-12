Quando parte Giada D’Antonio nello slalom di Flachau 2026 | n di pettorale orario tv

Giada D’Antonio parteciperà allo slalom di Flachau il 13 gennaio 2026, con pettorale 25, alle ore 10:00. La gara sarà trasmessa in diretta su Raisport e Sky Sport. Dopo le recenti uscite in Nor-Am Cup, questa sarà una valida occasione per la giovane sciatrice di confrontarsi nel circuito maggiore femminile di slalom.

Pochi giorni dopo aver terminato una deludente trasferta oltreoceano con quattro uscite consecutive in Nor-Am Cup, Giada D'Antonio avrà a disposizione una nuova opportunità in Coppa del Mondo prendendo parte allo slalom di Flachau, in programma martedì 13 gennaio e valevole come dodicesima tappa stagionale del circuito maggiore femminile di sci alpino. La giovanissima azzurra classe 2009 aveva debuttato nel Circo Bianco lo scorso 28 dicembre non terminando la prima manche della controversa gara di Semmering (dovendo lottare su una pista ormai distrutta con il pettorale 70), inoltre i recenti passi falsi nelle competizioni nordamericane le hanno tolto probabilmente un po' di fiducia.

