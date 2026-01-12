Quando finirà l’abbuffata di Serie A inizierà il campionato vero

Al termine dell’abbuffata natalizia, la Serie A si prepara a riprendere il suo ritmo abituale. Dopo le festività, il calcio torna alla normalità, offrendo agli appassionati un equilibrio tra emozioni e attenzione. Quando l’euforia delle feste si placa, inizia il vero campionato, con partite che richiedono costanza e concentrazione, segnando il ritorno alla routine calcistica senza eccessi.

La grande abbuffata di Serie A post natalizia sta per finire, e come l’Epifania si porta via tutte le feste, per tornare al tempo ordinario quando il calcio mandato dall’alto (eat it!) non è né troppo, né poco. Lo scontro al vertice tra Inter e Napoli niente cambia negli equilibri, ma psicologicamente cambia tutto: ora ce la si gioca con le piccole, un campo dove i nerazzurri hanno mostrato di saper venire a capo meglio degli avversari, più stimolati dai big match. La playlist della ventesima giornata di Serie A. Ma attenzione: se la Juventus dovesse battere la Cremonese nel posticipo del lunedì, la classifica - che registra intanto la naturale risalita dell’Atalanta - reciterebbe Inter 43, Milan 40, Napoli, Roma e appunto Juve a 39. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

