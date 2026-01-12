Quando Ferrara è tenebrosa Sandra Tugnoli presenta i suoi racconti di paura e mistero

Il 13 gennaio 2026 alle ore 17, presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione di

Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 17, nella Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), si terrà la presentazione del libro ‘Ferrara Tenebrosa. Racconti di paura e mistero’ di Sandra Tugnoli (Faust Edizioni, collana di narrativa ‘I nidi’). Ne parlerà con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

