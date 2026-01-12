Quando Ferrara è tenebrosa Sandra Tugnoli presenta i suoi racconti di paura e mistero

Da ferraratoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 gennaio 2026 alle ore 17, presso la Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione di

Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 17, nella Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), si terrà la presentazione del libro ‘Ferrara Tenebrosa. Racconti di paura e mistero’ di Sandra Tugnoli (Faust Edizioni, collana di narrativa ‘I nidi’). Ne parlerà con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: A Orsara di Puglia un 'Ghost Tour' con racconti del mistero tramandati oralmente

Leggi anche: Sandra, il mito dei suoi tortellini continua a vivere nel primo laboratorio certificato bio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ferrara 232 tenebrosa sandra"Ferrara tenebrosa": nel libro di Sandra Tugnoli ventuno "Racconti di paura e mistero" - Raccoglie ventuno "Racconti di paura e mistero" il libro di Sandra Tugnoli "Ferrara tenebrosa" (Faust Edizioni, 2025) che martedì 13 gennaio 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della ... cronacacomune.it

ferrara 232 tenebrosa sandraDa Cortevecchia al parco Massari. Ferrara Tenebrosa in 21 racconti - Una volta si diceva fantasia al potere, leggendo e scorrendo quelle pagine si ... msn.com

Ferrara tenebrosa esordio di Tugnoli nel filone narrativo - Ferrara Ferrara, città avvolta da nebbie perenni e silenzi carichi di storia, si trasforma in protagonista spettrale nel nuovo libro di Sandra Tugnoli, “Ferrara tenebrosa – Racconti di paura e mistero ... msn.com

Ferrara tenebrosa. Racconti di paura e mistero

Video Ferrara tenebrosa. Racconti di paura e mistero

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.