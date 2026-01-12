Quando Conte lesse una poesia di Kipling negli spogliatoi dopo un ko | parla un suo ex calciatore

Alessandro Gazzi, ex calciatore di diversi club italiani, ha condiviso aneddoti su Antonio Conte, tra cui il momento in cui il tecnico lesse una poesia di Kipling negli spogliatoi dopo una sconfitta. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Gazzi ha raccontato dettagli sul carattere e sui gesti di Conte, offrendo uno sguardo approfondito sulla figura dell’attuale allenatore del Napoli e sul suo modo di affrontare le sfide.

Alessandro Gazzi, ex centrocampista tra le altre di Lazio, Bari, Reggina, Siena, Palermo e Torino, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni interessanti retroscena su Antonio Conte, ai tempi in cui l'attuale tecnico del Napoli era alla guida del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

