Qual è il migliore formaggio del mondo al secondo posto un prodotto italiano | la classifica di Taste Atlas

Taste Atlas ha pubblicato la classifica dei migliori formaggi a livello globale, includendo una selezione di prodotti provenienti da tutto il mondo. Tra le eccellenze, figura un formaggio italiano tra i primi posti, confermando la tradizione casearia del nostro paese. In totale, l’Italia è rappresentata da quattro specialità tra le prime dieci, sottolineando ancora una volta la qualità e la varietà delle sue produzioni casearie.

Taste Atlas ha stilato la classifica dei migliori formaggi del mondo. C'è un italiano sul podio e l'Italia è complessivamente in top 10 con 4 sue specialità.

