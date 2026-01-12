Qual è il migliore formaggio del mondo al secondo posto un prodotto italiano | la classifica di Taste Atlas

Taste Atlas ha pubblicato la classifica dei migliori formaggi a livello globale, includendo una selezione di prodotti provenienti da tutto il mondo. Tra le eccellenze, figura un formaggio italiano tra i primi posti, confermando la tradizione casearia del nostro paese. In totale, l’Italia è rappresentata da quattro specialità tra le prime dieci, sottolineando ancora una volta la qualità e la varietà delle sue produzioni casearie.

Qual è il miglior formaggio al mondo del 2024: l’Italia solo sesta nella classifica generale - A Viseu, in Portogallo, si sono tenuti i World Cheese Awards, organizzati dalla Guild of Fine Food: 4786 formaggi provenienti da 47 Paesi sono stati testati e assaggiati da una giuria di 240 esperti. fanpage.it

