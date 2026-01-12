Pundonor

Pundonor, scritto dall’attrice argentina Andrea Garrote, è un monologo pluripremiato che approda ora in Italia in una versione inedita. Questa produzione offre un’intensa riflessione attraverso un testo originale, interpretato con attenzione e sensibilità. Un’opportunità per il pubblico di scoprire un’opera che affronta temi profondi con sobrietà e autenticità, mantenendo intatto il suo impatto emotivo.

Il pluripremiato monologo, scritto dall'attrice argentina Andrea Garrote, incontra la scena nella sua inedita versione italiana. interpretato da Bruna Rossi e diretto da Nicoletta Robello debutta in prima nazionale il 14 gennaio 2026, nella traduzione di Manuela Cherubini.

