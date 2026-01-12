Pulisic serata no a Firenze | pioggia di 5

Serata negativa per Christian Pulisic a Firenze, dove il giocatore del Milan ha avuto difficoltà nel trovare la rete. È la prima partita stagionale in cui l’esterno americano non riesce a esprimersi al meglio, riflettendo una serata complicata. La sua performance è stata valutata con un punteggio di 5, segnando un passo falso in una fase importante del campionato.

Serata storta a Firenze per Christian Pulisic. Per la prima volta in stagione l’esterno del Milan manca l’appuntamento con la lucidità sotto porta e paga dazio nelle valutazioni. Nel primo tempo Pulisic spreca due occasioni nette a tu per tu con David de Gea. Occasioni create da lui stesso, ma non finalizzate. Poi il calo, fino a sparire nella ripresa. Il verdetto dei quotidiani è quasi unanime. Le pagelle. Gazzetta dello Sport: 5 — “Tre occasioni, tre sbagli. Se le crea, ma poi scompare.”. Corriere dello Sport: 5 — “Vero che se li crea, ma sbaglia due gol e nel secondo tempo sparisce.”. Tuttosport: 5,5 — “Pericolo costante dall’1’, ma sbaglia due gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Pulisic, serata no a Firenze: pioggia di 5 Leggi anche: Maltempo in arrivo: pioggia in serata e rischio temporali nel week end Leggi anche: Feminin Pluriel Italia, a Firenze una serata di solidarietà La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La conferenza stampa di Allegri LIVE. Ma chi c'è qui! PULISIC Ciao carissimi splendida serata a tutti voi amici miei Speriamo - facebook.com facebook Milan-Genoa | Pagelle @AntoVitiello ( @CorSport) MILAN Maignan 6 – Inoperoso salvo il gol subito, sempre sicuro. Tomori 6 – Interventi di testa decisivi. Gabbia 5 – Traversone palo, poi scivola sul gol di Colombo. Pavlovic 6 – Sgroppate e iniziativa, serata x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.