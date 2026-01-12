Puglia archeo trekking – lama san Giorgio Rutigliano

Puglia Archeo Trekking invita a esplorare Lama San Giorgio a Rutigliano, un percorso di trekking turistico accessibile e adatto a tutti. L’appuntamento è per sabato 17 gennaio alle ore 10:00, offrendo l’opportunità di scoprire uno dei tratti più suggestivi delle campagne a sud di Rutigliano, tra natura e storia. Un’esperienza culturale e naturalistica nel cuore della Puglia.

